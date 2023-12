donderdag 7 december 2023 om 19:49

Laura Verdonschot rekent af met Julia Kopecky en Lauren Molengraaf in Cyclocross Rucphen

Laura Verdonschot heeft haar favorietenstatus waargemaakt in de Cyclocross Rucphen. De renster van De Ceuster-Bonache won de Nederlandse C2-cross na een lange solo. Julia Kopecky werd tweede, Lauren Molengraaf derde.

De favorieten voor de vrouwenwedstrijd van de Cyclocross Rucphen moesten we vooral in Belgische hoek zoeken. Onder meer Laura Verdonschot, Jinse Peeters en Suzanne Verhoeven behoorden tot de kanshebbers. Zij moesten wel af zien te rekenen met thuisrijdster Lauren Molengraaf, het 18-jarige talent van Circus-ReUz-Technord.

Al in de eerste ronde zette Verdonschot de tegenstand stevig onder druk. Het leidde meteen tot scheuren. Molengraaf zat aanvankelijk op het vinkentouw, maar ook zij moest al snel een gaatje laten. Daarna zou de Nederlandse nog verder terugzakken. Julia Kopecky, een Tsjechische die in Nederland geboren is en al haar leven in Leiden woont, werd zo de eerste achtervolgster werd.

Het was echter al snel duidelijk dat Verdonschot niet meer ingehaald zou worden. Ze bouwde een comfortabele voorsprong op en bereikte de streep 24 tellen eerder dan Kopecky. Molengraaf werd derde op 44 tellen. Voor Verdonschot was het haar zevende zege van dit veldritseizoen. Eerder won ze al zes crossen in Spanje en één in Portugal.

Cyclocross Rucphen

Uitslag vrouwen

1. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) in 46m14s

2. Julia Kopecky (AG Insurance-NXTG U23) op 24s

3. Lauren Molengraaf (Circus-ReUz-Technord) op 44s

4. Jinse Peeters (Proximus – Cyclis – AlphaMotorhomes CT) op 1m14s

5. Femke Gort (Proximus – Cyclis – AlphaMotorhomes CT) op 1m28s

6. Xaydee van Sinaey (Crelan-Corendon) op 2m12s

7. Sara Sonnemans (ZZPR.nl-Orange Babies) op 2m34s

8. Loes Sels (Proximus – Cyclis – AlphaMotorhomes CT) op 2m42s

9. Larissa Hartog (ZZPR.nl-Orange Babies) op 2m42s

10. Suzanne Verhoeven (De Ceuster-Bonache) op 2m55s