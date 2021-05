Latour juicht op slotdag Ronde van Asturië, Quintana stelt eindzege veilig

Nairo Quintana heeft de Ronde van Asturië op zijn palmares mogen bijschrijven. De Colombiaanse klimmer van Arkéa-Samsic verdedigde zijn leiderstrui met succes. De laatste etappe, met aankomst op de Alto del Naranco, was een prooi voor Pierre Latour (Total Direct Energie).



De Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo – zoals de wedstrijd voluit heet – werd afgesloten met een pittige bergrit. In de finale wachtten El Violea (3,6 km à 8,4%) en de Alto del Naranco (5,4 km à 7,5%) op het peloton. Zeven renners deinsden echter niet terug voor de beproeving en kozen al vroeg in de etappe het hazenpad.

Nelson Oliveira (Movistar), Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Luis Ángel Mate (Euskaltel-Euskadi), Xavier Cañellas (Gios), Alex Delettre (Delko) en Fabien Doubey (Total Direct Energie) werden niet beloond voor hun aanvalslust. Nog voor het binnenrijden van Oviedo werden deze renners weer ingerekend, met name door de werken van Arkéa-Samsic.

Zoals verwacht kwam alles aan op de Alto del Naranco. Klassementsleider Quintana begon aan de slotklim met een enigszins gerustellende voorsprong van 36 tellen op Antonio Pedrero, de nummer twee in het klassement. Zijn eindzege kwam dan ook niet meer in groot gevaar. Hij hield Pedrero continu in het vizier en bij het passeren van de finishlijn wist Nairoman zich dus al zegezeker.

Ondertussen liet Pierre Latour op de klim naar de meet iedereen zijn hielen zien. Hij reed naar zijn eerste seizoenszege voor Alejandro Osorio (Caja Rural-Seguros RGA) en Victor De La Parte (Total Direct Energie).