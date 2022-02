Late uitval bezorgt Magnus Sheffield ritwinst in Ruta del Sol

Magnus Sheffield heeft de derde etappe van de Ruta del Sol gewonnen. Na ruim 150 kilometer tussen Lucena en Otura was de nog maar 19-jarige Amerikaan van INEOS Grenadiers als eerste aan de eindstreep. Hij reed in de finale weg uit een favorietengroep die op ruim dertig kilometer van de finish was weggereden.

Een volledig Spaanse vlucht kleurde de derde dag van de Ruta del Sol. Terwijl Gazprom-Rusvelo en Human Powered Health zich hadden teruggetrokken vanwege coronagevallen, had Euskaltel-Euskadi met Ibai Azurmendi en Xabier Isasa twee renners mee. Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) en Juan Antonio López (Burgos-BH) maakten de kopgroep compleet.

De voorsprong van het kwartet groeide gestaag richting de drie minuten, maar het UAE Emirates van leider Alessandro Covi bracht dat verschil terug. Vooraan bleven Azurmendi en Isasa het langst over. In aanloop naar de finale zaten met de Alto de Cacin (7,6 km aan 3,9%) en een niet-gecategoriseerde klim aan ruim 6% nog de nodige hoogtemeters, en op die laatste klim gooiden zij hun medevluchters overboord.

Klimmers komen uit hun kot

Heel lang bleven de twee Basken niet voorop, want Lennard Kämna maakte vanuit het peloton de sprong en ging op en over de koplopers. De Duitser kreeg diverse klimmers met zich mee, waaronder Simon Yates. De Brit sprong 32 kilometer voor de finish weg met Eddie Dunbar, Mikel Landa en Miguel Ángel López, waar niet veel later nog Mauri Vansevenant, Cristian Rodriguez en Ben O’Connor bij aansloten.

Het zevental reed weg uit de uitgedunde favorietengroep, waar de organisatie ver te zoeken was. Toch kwam alles bij elkaar door werk van Movistar. Geletruidrager Covi was meegeschoven, maar zat wel geïsoleerd en dus zagen de aanvallers kansen. Er werd slag om slinger gedemarreerd, maar geen groepje wist echt weg te geraken.

Magnus Sheffield wint solo

Bahrain Victorious bepaalde vervolgens het tempo in het peloton der favorieten. Heel hard ging het niet, waardoor een achtervolgend peloton dichterbij kon komen. Op 2,5 kilometer van de finish brak de voorste groep in stukken vanwege een valpartij in een bocht. Dat zorgde voor een ongecontroleerde finale.

Magnus Sheffield reageerde op een licht oplopende strook op een aanval van Kämna en ging meteen op en over de Duitser. De Amerikaanse hardrijder van INEOS Grenadiers – nog maar 19 jaar oud – sloeg meteen een gat, dat niet meer gedicht kon worden. Achter hem sprintte Simon Clarke naar de tweede plaats, voor Stan Dewulf. Mauri Vansevenant zorgde voor een tweede Belg in de top-5. Wout Poels was op plek zes de beste Nederlander.