Late oproep Marijn van den Berg voor Polen betaalt zich uit: “Tweede achter Olav is niet slecht”

Video

Marijn van den Berg heeft zich dinsdag in de kijker gereden in de Ronde van Polen. De 24-jarige Nederlander van EF Education-EasyPost sprintte in de vierde etappe naar een knappe tweede plaats, achter landgenoot Olav Kooij. “Tweede achter Olav is zeker niet slecht”, lacht hij.

“Het was best wel hectisch”, blikt de sprinter uit De Meern terug. “De ploeg heeft mij goed geholpen om mij af te zetten in goede positie. In de laatste kilometer zat ik net wat te ver, dus ben ik buitenlangs zelf naar voren gesprint. Toen was mijn sprint al iets minder, dat voelde ik, maar ik zat in het wiel van Olav en probeerde hem te volgen. Dat was het hoogst haalbare, denk ik.”

Van den Berg zou eigenlijk de Ronde van Polen niet rijden. Hij was in Spanje in voorbereiding op de Vuelta a España en stond als tweede reserve ingeschreven, maar na een ziektegeval in de selectie bleek ook de eerste reserve ziek te zijn. Even twijfelde EF Education-EasyPost of het – met de Vuelta in aantocht – wel de juiste keuze was om Van den Berg in te vliegen, maar op het laatste moment werd toch besloten van wel.

‘Hoop haalbaar in de Vuelta’

“Voor hem is het een mooie week om te kijken waar hij staat”, kondigde ploegleider Sebastian Langeveld al aan. “Hij heeft een goede trainingsperiode gehad en in de sprintetappes gaan we voor hem.” In de openingsrit lukte dat niet voor Van den Berg, omdat hij toen in de regen niet echt aan sprinten toe kwam.

Zijn tweede plaats in Opole is daarom een opsteker richting de Vuelta. “Dat de vorm goed is”, concludeert hij zelf. “Het klimmen gaat mij ook goed af, merkte ik de afgelopen dagen. Het zit wel goed. We gaan zien of ik dit ook in de Vuelta kan. Ik hoop het wel. Hoe het nu gaat, denk ik dat er een hoop haalbaar is.”

