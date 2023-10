zondag 29 oktober 2023 om 16:28

Lars van der Haar wint na twee jaar weer in de Wereldbeker: “Dit is een heel belangrijke zege”

Lars van der Haar won zondag de Wereldbeker Maasmechelen. Het was zijn eerste wereldbekerzege sinds november 2021, toen hij de cross in Tabor won. “Dit is een heel belangrijke zege voor me”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Winnen is niet gemakkelijk. Er zijn een paar heel goede, jonge gasten. Vandaag kon ik profiteren van mijn ploeggenoten”, aldus de Nederlands kampioen. “Het was heel zwaar, maar gelukkig was het enkel heel zwaar vanaf de zandstrook tot de finish. In de rest van de ronde kon je niet heel veel tijd goedmaken. Het was echt focussen op het zware gedeelte en voor de rest geen fouten maken. Maar ik kreeg een lekke band met nog twee ronden te gaan, dus ik dacht dat het voorbij was. Maar gelukkig was het niet te ver naar de wisselpost.”

Vorig jaar sprak Van der Haar na de Wereldbeker Maasmechelen over een ‘priegelrondje’. Hoe vond hij het parcours nu? “Het blijft priegelen, maar er zijn iets minder stenen, het is iets minder gevaarlijk. In dat opzicht was de ronde wel beter. Het is alleen wel heel moeilijk inhalen. Je rijdt een beetje op een maximale snelheid op deze ronde, dus het is moeilijk verschil maken. Maar dat heeft ook een voordeel als je op kop rijdt.”

Met zijn zege in Maasmechelen bewijst Van der Haar ook in vorm te zijn voor het EK van volgende week. “Ik weet niet of die ronde mij helemaal perfect gaat liggen, maar natuurlijk piek ik naar een kampioenschap. Daar wil je altijd goed zijn. Het lukt aardig volgens mij.”