Lars van der Haar sukkelt met knieblessure: “Tijdens een duurtraining word je echt gek”

Lars van der Haar sukkelde de afgelopen periode met een knieblessure. Zaterdag had hij er weinig last van in Rucphen (vijfde), maar de pijn is nog altijd niet weg. “Tijdens een duurtraining word je echt gek”, vertelt hij aan RTV Utrecht.

De knieblessure zorgde er onder meer voor dat de Europees kampioen afgelopen week nauwelijks kon fietsen op trainingskamp in Mallorca. “Ik heb er niet kunnen doen wat ik wilde. Alsnog heb ik wel een paar uurtjes kunnen pakken die we meenemen naar de tweede seizoenshelft.”

“De blessure betekent vrij weinig voor de vorm, maar mentaal is het heel vervelend. Je hoopt dat het verdwijnt, maar het komt elke keer weer terug. Dat is vervelend, en nieuw voor mij. Een zeurende knie kan echt irritant zijn. Er is zeg maar een ‘schuurpapiertje’ dat op de knie is gaan klooien. Dat geeft last als ik in eenzelfde beweging aan het fietsen ben”, gaat hij verder.

Wereldbeker Rucphen

“Vandaag rijd ik toch mooi mee met de eerste vijf, ik heb er niet echt last van gehad. Normaal heb ik altijd moeite als ik terugkom uit Mallorca, maar vandaag ging het echt wel redelijk. Het was zo’n snelheidsrace waarin het moeilijk is om een moment van rust te vinden. Dat moment was er vandaag niet echt”, eindigt hij. “Laat ik morgen ook proberen om in Namen bij de eerste vijf te rijden.”