zondag 14 januari 2024 om 17:26

Lars van der Haar na NK-brons: “Goed gevoel, goede benen, maar er waren twee beter”

Video Geen vijfde Nederlandse veldrittitel voor Lars van der Haar. In Hoogeveen kwam de uittredend kampioen als derde over de streep, na zijn ploeggenoten Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis, de winnaar. “Er waren er twee beter”, was Van der Haar na afloop eerlijk tegen WielerFlits.

“Ik had een goede dag, ik had goede benen, het was een leuk parcours, maar er waren er twee beter. Ik kan er weinig verder van maken”, zei hij met een glimlach. “Ik wist vrijdag, bij de verkenning, al: als je wilt winnen, zal je om Joris Nieuwenhuis heen moeten. Dit parcours is op zijn lijf geschreven. Er zijn weinig echte powerstroken, het is veel op de techniek. En er is een heel zware loopstrook bijgekomen. Dat is alles waar Joris zó goed in is.”

Van der Haar had nog meer mooi woorden voor Nieuwenhuis. “Vorig jaar heeft hij het NK misschien op een beetje een lullige manier van mij verloren. Daar was ik zelf heel blij mee, maar dit jaar heeft hij dik, dik, dik verdiend gewonnen. Hij heeft laten zien dat hij het echt waard is.”

Voorbereiding op het WK

Hoe gaat de voorbereiding van Van der Haar eruitzien op het WK, begin februari? “Morgen gaan we met de jongens naar Spanje. Daar gaan we trainen en Benidorm (de Wereldbeker-manche, red.) meepakken. Daarna gaan we richting Tábor.”

“Ik hoef niet extra rust in te bouwen richting het WK, ik voel me eigenlijk wel goed. Vorige week had ik een heel slechte dag in Zonhoven, vandaag had ik wel een goede dag. Het is altijd moeilijk meten, omdat ik niet mee kon doen voor de overwinning, maar voor mijn gevoel waren mijn benen prima. Ik lig op zich gewoon op schema voor het WK.”