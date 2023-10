Lars van der Haar legt uit waarom hij een snor laat staan: “Ben uitgedaagd”

“Van ploegleider Eric Braes mag de snor er pas af als ik win”, vervolgde Van der Haar, die in Waterloo als vijfde over de streep kwam. Een week eerder, in de Exact Cross Beringen, moest hij genoegen nemen met een vierde plaats.

Voorlopig blijft de snor dus nog even, al ziet niet iedereen dat even graag. “Mijn vrouw is er niet zo blij mee en zegt dat ik er niet mee mag thuis komen. Benieuwd of de sloten straks veranderd zijn.”