Lars van der Haar: “Door een mechanisch defect zat er niet meer in”

Lars van der Haar bekroonde zaterdag een inhaalslag met de derde plaats. Aan het begin van de wedstrijd werd de Nederlander namelijk door een mechanisch defect ver teruggeworpen: “Daardoor zat er niet meer in dan de laatste podiumplek.”

“Voor de rest ging het heel goed. Ik kon weer aansluiten en streed met David (Van der Poel, red.) dan nog om de derde plaats. Ik wist dat ik beter was dan David, dus heb ik een rondje gerecupereerd en daarna vol doorgetrokken”, legt hij uit.

De komende weken ligt ook bij Van der Haar de focus op het WK. Door de afgelasting van het NK en de afwezigheid van publiek is het vooralsnog een grillige maand januari. “Maar eigenlijk is het hetzelfde als andere jaren. De focust ligt nog steeds op het WK. Ik denk dat de afgelasting van het NK de enige juiste beslissing is geweest. Het is goed dat ze niet voor een alternatief NK zijn gegaan.”