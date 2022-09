Lars van den Berg nog twee jaar bij Groupama-FDJ

Lars van den Berg zal ook in 2023 en 2024 in het tenue van Groupama-FDJ zijn wedstrijden afwerken. De 24-jarige Nederlander, die bezig is aan zijn tweede seizoen voor de Franse formatie, heeft zijn contract met nog eens twee seizoenen verlengd.

Van den Berg verruilde in de winter van 2019 Metec-TKH voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, waar hij zich meer op het rijden van klassementen in zware koersen kon richten. Na een jaar bij de opleidingsploeg maakte hij promotie naar de hoofdmacht van de Franse formatie. Van den Berg mocht vorig jaar al zijn opwachting maken in de Giro d’Italia en wist de Italiaanse ronde ook uit te rijden. Dit jaar heeft hij nog geen grote ronde in de benen.

De jonge Nederlander koerst vooral in dienst van kopmannen als Arnaud Démare, Thibaut Pinot en David Gaudu, maar liet vorig jaar ook van zich spreken met een vierde plaats in de Franse eendagskoers Parijs-Camembert.

Nog vier contractverlengingen

Van den Berg is overigens niet de enige renner van Groupama-FDJ die zijn handtekening heeft gezet onder een langere verbintenis. Ignatas Konovalovas (36) tekent bij tot eind 2023, Oliver Le Gac (29) en Fabian Lienhard (29) tot eind 2024 en Clément Davy (24) ligt nu tot eind 2025 onder contract bij de formatie van teambaas Marc Madiot.