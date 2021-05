Lars van den Berg mee in vroege vlucht: “Ik ga het zeker weer proberen”

Gisteren ging alle aandacht uit naar Taco van der Hoorn, die in de straten van Canale naar de overwinning wist te soleren. Er was echter nog een tweede Nederlander die de derde etappe wist te kleuren: Lars van den Berg. De renner van Groupama-FDJ maakte eveneens deel uit van de vroege vlucht.

De 22-jarige Van den Berg wist samen met zijn landgenoot Van der Hoorn, bergtruidrager Vincenzo Albanese, Samuele Rivi, Alexis Gougeard, Simon Pellaud, Andrii Ponomar en Samuele Zoccarato een vroege vlucht op poten te zetten. Het peloton liet begaan en dus liep de voorsprong van de acht vluchters op tot maximaal zeven minuten.

Het was een geplande aanval, zo vertelde Van den Berg na afloop van de etappe. “Ik had het erover met Philippe Maduit (een van de ploegleiders bij Groupama-FDJ, red.) en hij zei tegen me: je weet het niet als je het niet probeert. We vertrokken in regenachtige omstandigheden en in een smal dorpje wisten we wat voorsprong te pakken.”

“Er was tijdens de etappe sprake van een goede samenwerking”, aldus Van den Berg. “Aan het einde van de etappe was ik echter leeg en moest ik passen. Het was een zware dag, maar ik heb mijn best gedaan en het maximale eruit gehaald. Ik heb wat dingen geleerd, al ben ik nu ook heel erg moe. Ik ga het zeker nog eens proberen, al wil ik nu vooral herstellen voor de volgende etappe.”

Goede mentaliteit

Ploegleider Maduit is tevreden over de jonge Nederlander. “Lars was onze voornaamste kandidaat voor een vroege vlucht. Hij is bezig aan zijn eerste jaar op WorldTour-niveau en maakt ook nog eens zijn debuut in een grote ronde. Het is voor hem interessant om eens mee te zijn in een vroege vlucht. Taco van der Hoorn was alleen overduidelijk de sterkste renner.”

“Lars heeft altijd een goede mentaliteit en is bereid om zijn kansen te pakken”, gaat ex-prof Maduit verder. “Dat liet hij vorig seizoen al zien in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, net als in de meest recente editie van de Tour of the Alps en nu ook in deze Giro.”