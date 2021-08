Lars Forster heeft in het Servische Novi Sad de Europese titel mountainbike op het onderdeel cross-country veroverd.

De Zwitser kwam een wedstrijd over acht ronden op een technisch stadsparcours als eerste over de finish. De 28-jarige Forster – die drie jaar geleden al eens Europees kampioen werd – volgt op de erelijst zijn landgenoot Nino Schurter op.

EK Mountainbike 2021 – Novi Sad

Uitslag cross-country mannen

1. Lars Forster

2. Sebastian Carstensen

3. Filippo Colombo

(later meer)