Dubbelslag Lars Boven in tweede rit Flanders Diamond Tour

Lars Boven heeft de tweede etappe in de Flanders Diamond Tour gewonnen. De Nederlander was vrijdag de beste in Staden en is tevens de nieuwe leider in de Belgische beloftenkoers.

Boven kwam in het laatste koersuur in een kopgroep te zitten waarin ook ploeggenoten Jesse Kramer en Colby Simmons zich bevonden. Deze groep viel na een aanval van Boven, Tim Marsman en Robbe Claeys uit elkaar. Van hen wist alleen Boven zijn inspanning vol te houden. Zodoende won hij de etappe. Op korte afstand eindigden Tobias Lund Andresen en Jelle Harteel als tweede en derde.

Boven neemt de leiderstrui over van Dries De Pooter, die donderdag de eerste etappe winnend afsloot.