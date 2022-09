Lars Boven wint Flanders Tomorrow Tour, slotrit voor Jenson Plowright

Lars Boven heeft het eindklassement van de Flanders Tomorrow Tour gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma sloeg op vrijdag de dubbelslag, waarna hij op zaterdag zijn eindzege veiligstelde. Matias Malmberg en Jenson Plowright wonnen de afsluitende ritten.

Zaterdagochtend werd er tegen de klok gereden in de Flanders Tomorrow Tour. In de 12,7 kilometer lange tijdrit klokte Matias Malmberg uiteindelijk de snelste tijd. De Deense renner van Team ColoQuick was vier seconden sneller dan Mick van Dijke. Lars Boven, die aan de leiding in het algemeen klassement stond, eindigde op negen seconden van Malmberg, wat goed was voor de derde plaats.

In de namiddag stond er dan weer een relatief korte etappe op het programma. In totaal moest er 125 kilometer afgelegd worden, van en naar Handzame. De rit eindigde in een massasprint, die gewonnen werd door Jenson Plowright. De 22-jarige Australiër rijdt in het tenue van Groupama-FDJ. Israeliër Oded Kogut en Belgisch kampioen bij de beloften Jarne Van de Paar eindigden mee op het podium.

Boven kwam bij de eerste renners over de streep en stelde op die manier zijn eindzege veilig in de Flanders Tomorrow Tour. Voor de 22-jarige Boven is het zijn tweede zege in 2022, nadat hij donderdag de tweede etappe van de Belgische rittenkoers won.