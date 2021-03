Lars Boven net buiten top-10 in GP Slovenian Istria, zege Mirco Maestri

Wielerflits Kort

Lars Boven net buiten top-10 in Slovenië

De achtste uitgave van de GP Slovenian Istria (UCI 1.2) is zondag gewonnen door Mirco Maestri van Bardiani-CSF-Faizanè. De Italiaan was na ruim 150 kilometer de snelste sprinter. Het gehele podium was Italiaans: Leonardo Marchiori (Androni Giocattoli-Sidermec) eindigde als tweede, Daniel Smarzaro (D’Amico-UM Tools) werd derde.

Jumbo-Visma Development stond met vier renners aan de start. Lars Boven wist daarvan de beste uitslag te rijden. De 19-jarige ‘zoon van’ eindigde in de straten van Izola als net buiten de top-10. Eerder deze maand won Boven nog de proloog in de Istrian Spring Trophy in Kroatië.

Update: De uitslag van de GP Slovenian Istria is enkele uren na de finish aangepast. Daardoor had dit bericht een update nodig.