Lars Boven grijpt net naast ritzege Alpes Isère Tour, De Vries wint pelotonsprint

Lars Boven is er donderdag net niet in geslaagd om de tweede etappe in de Alpes Isère Tour 2022 te winnen. Het 20-jarige talent van Jumbo-Visma Development kwam tegen de 28-jarige prof Quentin Jauregui (B&B Hotels-KTM) net te kort. De Tsjechische tijdritmachine Jakub Otruba eindige als derde. Kort achter hen won Hartthijs de Vries van Metec-Solarwatt de pelotonssprint.

Met Henri Uhlig van Alpecin-Fenix Development in de leiderstrui en De Vries in de groene puntentrui, ging de tweede rit van Les Abrets-en-Dauphiné naar Saint-Quentin-Fallavier. In een rit over heuvelachtig terrein kregen zeven vroege vluchters een vrijgeleide, waaronder Jordan Habets van Metec-Solarwatt. Op de lastige klim op dertig kilometer van de streep probeerde toptalent en man in vorm Romain Grégoire weg te rijden, maar de 19-jarige Fransman viel daarna terug in het peloton.

Toen alle vluchters terug tot de orde geroepen waren, regende het aanvallen. In de laatste tien kilometer slaagden drie renners erin om een klein gat te slaan met het peloton, waar Groupama-FDJ U23 het werk opknapte. Het drietal werkte goed samen en kon zo strijden om de dagwinst. Daarin bleek voormalige crosser en WorldTour-prof Jauregui de snelste van de drie, waarin Boven net te kort kwam. Twaalf tellen nadat het drietal was gefinisht, won De Vries de sprint van de grote achtervolgende groep.

Boven kwam zichtbaar gefrustreerd over de streep en dat had een reden, vertelt hij op het digitale thuis van zijn ploeg. “Ik wachtte een beetje te lang in de sprint en daarom eindigde ik als tweede.”

De Vries ziet kansen op leiderstrui

Vrijdag gaat de Alpes Isère Tour verder met opnieuw een heuvelachtige finale, waarin De Vries hoopt een ritzege te boeken. De twee laatste etappes gaan over een aantal langere beklimmingen waar de vele klimtalenten in deze wedstrijd waarschijnlijk het verschil kunnen maken. Vorig jaar won Sjoerd Bax deze rittenkoers, voor Anthon Charmig van Uno-X en Otruba. Van 2015 tot en met 2017 wonnen achtereenvolgens Sam Oomen, Lennard Hofstede en Marco Minnaard deze wedstrijd.

#AlpesIsereTour: El farmacéutico @jordilopezc consigue concluir en el reducido grupo principal

❌Un incidente a falta de 10 km impidió a @Urkich terminar delante

🏆La victoria fue para Jauregui (BBK), que sorprendió al pelotón junto a otros dos corredores en la parte final pic.twitter.com/bSAwO5bRIU — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) May 26, 2022