Lars Boom volgt Jeroen Blijlevens op als ploegleider Liv-Racing

Lars Boom is vanaf komend seizoen ploegleider bij Liv Racing, de opvolger van CCC-Liv. De ex-renner van onder meer LottoNL-Jumbo en Astana was als performance manager al verbonden aan de WorldTour-formatie. Liv Racing neemt afscheid van Jeroen Blijlevens.

“Sinds afgelopen zomer werk ik bij het team als onderdeel van de performancegroep”, zo vertelt Boom in een persbericht. “In die tijd heb ik een heel goede, professionele indruk van de totale organisatie gekregen. Ik ben klaar voor deze prachtige vervolguitdaging en kan niet wachten om mijn sportieve ideeën en visie over te brengen op de rensters.”

‘Veel potentie’

De ex-wielrenner zal deze week een begin maken met de individuele gesprekken ter voorbereiding op het volgende wielerseizoen. Boom kijkt met vertrouwen uit naar 2021. “We beschikken komend seizoen over een vernieuwde groep met rensters die veel potentie hebben. Met Lotte Kopecky hebben we een topper voor het sprintwerk binnen de gelederen.”

“Zij krijgt steun van de groep, maar dat beperkt anderen zeker niet om zelf een vervolgstap naar de absolute top te zetten. De huidige selectie biedt voldoende ruimte en gelegenheid aan onze talenten om kansen te grijpen. We willen ons van een aanvallende kant laten zien.” Boom is de vervanger van Jeroen Blijlevens, die dus moet vertrekken bij Liv Racing.

Nieuwe sportieve prikkel

Teammanager Eric van den Boom legt uit: “We hebben ervoor gekozen om met Lars voor een nieuwe sportieve prikkel te zorgen. Maar eerlijk is eerlijk, dit was geen gemakkelijk besluit. Jeroen heeft een verleden van in totaal negen jaar bij onze ploeg. Talenten hebben mede dankzij hem de stap naar de internationale top gezet.”

“In die tijd heeft hij als vakman en koerstacticus ontzettend veel gedaan qua professionalisering van zowel ons team als het vrouwenwielrennen in het algemeen.”