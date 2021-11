Lars Boom over Kata Blanka Vas: “Technisch moet ik haar niet veel meer leren”

Interview

Lars Boom genoot zondag met volle teugen van de allereerste overwinning van Kata Blanka Vas ooit in de Wereldbeker veldrijden. Boom is sinds deze zomer haar coach bij SD Worx en beseft dat hij goud in handen heeft. “Op technisch vlak hoef ik haar niet al te veel meer bij te brengen”, vertelt de Nederlandse ex-prof aan WielerFlits.

Bijna tien jaar nadat hij zelf zijn laatste veldrit won (het NK in januari 2012 in Huijbergen, red.), mocht de 35-jarige Vlijmenaar opnieuw juichen. Met dank aan Kata Blanka Vas, het Hongaarse toptalent dat hij sinds 1 oktober officieel begeleidt bij SD Worx. Boom komt over van Liv Racing, de ploeg die hij in juni verliet.

Het was zondagmiddag rond kwart na drie, dat we Boom troffen in de aankomstzone van de Druivencross te Overijse. Kata Blanka Vas was net weggereden van Puck Pieterse, haar laatste concurrente, en op weg naar haar grootste zege in het veldrijden ooit. “Ik ben toch een klein beetje nerveus”, lachte hij. “Dit is niet min voor haar, hè. Een eerste zege in de Wereldbeker.”

VS-trip

De samenwerking is nog pril, maar verloopt bijzonder vlot. “We waren al samen op pad voor de Amerikaanse wereldbekerwedstrijden”, vertelt hij. “Dan ben je op elkaar aangewezen en leer je elkaar snel beter kennen. Het klikt. Het is een meisje dat snel leert.”

Zelf spraken we Vas voor het eerst in Essen, twee jaar geleden. Ze werd toen tweede en mocht voor het eerst het podium op in een Belgische wedstrijd. Maar de antwoorden op onze vragen beperkten zich tot ‘I am happy’. Gelukkig draait in het veldritwereldje al jaren een Hongaarse fotograaf (Balint Hamvas) mee, die af en toe als tolk optrad. Nu, twee jaar later, kan Vas zich wel uitdrukken in het Engels. “Moet ze ook”, vertelt Boom. “Als we samen op pad zijn, praten we alleen Engels. En in de VS is er sowieso al geen andere optie. Ze evolueert snel.”

Of Boom bij Vas de rol vertolkt van Sven Nys bij Lucinda Brand, wilden we weten. “Dat is toch niet helemaal hetzelfde”, geeft hij aan. “Lucinda hinkte op technisch vlak toch achterop toen ze bij Baloise-Trek aankwam. Sven heeft haar heel veel bijgebracht. Dat is bij ons veel minder het geval, Kata Blanka staat technisch al op een heel hoog niveau.”

Balkjes springen

“Wat ik haar dan wel bijbreng? Laat ons zeggen dat het over kleine dingetjes gaat die meer te maken hebben met ervaring. Tactisch ook. Ze durft er in te vliegen, zonder na te denken. Maar dat heeft veel met haar jeugdige leeftijd te maken, natuurlijk.”

Ander werkpuntje is het balkjes-springen. Bij de toppers uit het vrouwenveldrijden lijkt voorlopig alleen Puck Pieterse dit onderdeel perfect te beheersen. Waarom blijft de rest achter? “Dat heeft veel met lef te maken”, legt Boom uit. “De meeste doen het volgens mij wel op training, maar nog niet in koers. De eerste balk, dat gaat vlot, maar de combinatie met de tweede ligt moeilijker. Je moet echt durven. Bij Vas is het een kwestie van tijd. Maar dat komt wel…”