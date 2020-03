Lappartient: “Afgelasting Giro en Tour zou een ramp voor het wielrennen zijn” dinsdag 10 maart 2020 om 12:38

UCI-president David Lappartient heeft ook van zich laten horen over de coronacrisis, die ook het wielrennen hard treft. In gesprek met Reuters zegt hij dat hij serieus rekening met het scenario dat de Giro d’Italia en de Tour de France niet door kunnen gaan. Lappartient noemt dit ‘een ramp voor het wielrennen’.

De Giro d’Italia start op 9 mei in Boedapest en op 31 mei eindigt ze in Milaan. Voorlopig mogen er in Italië helemaal geen sportevenementen worden gehouden. “We hopen dat de koersen door kunnen gaan, maar door de situatie in Italië zijn we wel bezorgd over de Giro d’Italia. Het decreet van de Italiaanse overheid geldt tot en met 3 april, maar wie weet wat de situatie dan is. Er is risico dat de Giro gecanceld wordt.”

Naast de Giro zou misschien ook de Tour de France wel geannuleerd kunnen worden. Ook hier moet Lappartient niet aan denken: “Als deze races niet door kunnen gaan zou dat natuurlijk een ramp zijn voor onze sport. We hopen dat de piek van het virus achter de rug is.”

Parijs-Nice

Lappartient gaat ook in op de situatie in Parijs-Nice. Die race is, in tegenstelling tot veel andere wedstrijden, niet afgeblazen, al zijn er wel maatregelen getroffen. “Het doel is om die wedstrijd tot het einde door te laten gaan”, zegt Lappartient. “De verantwoordelijke bestuurder zal moeten beslissen of ze bijvoorbeeld het finishterrein afsluiten voor fans. Dat is niet wat we willen, maar als dat de enige mogelijkheid is om te kunnen koersen moet het maar. We volgen de situatie met het virus nauwgezet en we staan elke dag in contact met de ASO.”