Laporte zet Ronde van Denemarken naar zijn hand: “Jumbo-Visma was fantastisch”

Christophe Laporte zette zaterdag de Ronde van Denemarken naar zijn hand. De Fransman won de slotrit, en pakte daarmee genoeg bonificatieseconden om klassementsleider Magnus Sheffield voorbij te steken in het klassement. “Dit was een mooie dag voor ons”, zegt een blije Laporte op site van Jumbo-Visma.

Al vroeg in de rit reed er een kopgroep van acht weg. Ook present: Laportes ploeggenoot Olav Kooij. “Olav zat voorin en dat was perfect”, aldus de kersverse eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. “Na de achtervolging werd ik in goede positie afgezet. Het team was fantastisch. Er lag een steile klim voor de streep, maar ik had er vertrouwen in dat ik kon winnen.”

En dat gebeurde. Laporte versloeg zijn concurrent Sheffield, die als tweede eindigde, in een rechtstreeks duel. Voor de rit stonden ze in dezelfde tijd, na de finish had de renner van Jumbo-Visma dankzij de bonificatieseconden een voorsprong van vier seconden. “Ik ga er nu van genieten en morgen gaan we er weer voor in Hamburg”, sluit Laporte af, doelend op de BEMER Cyclassics. Daar start hij aan de zijde van Wout van Aert.

Marc Reef, de ploegleider van dienst bij de Nederlandse ploeg, was ook in zijn nopjes met de prestatie. “Dit is een prachtige afsluiting van de week. Het was een gouden zet dat Olav mee zat in de kopgroep. Daardoor kon de rest zich koest houden. De andere ploegen moesten controleren en wij hoefden eigenlijk geen trap te veel te doen tot aan de slotklim. Daar werd Christophe goed afgezet, pareerde hij de aanvallen en kon hij de sprint winnen. Christophe en de rest van de ploeg waren heel sterk.”