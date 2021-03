Laporte na tweede plek: “Dit was het hoogst haalbare”

Net toen het peloton in de finale van Dwars door Vlaanderen neerstreek op de achtervolgers, wist Christophe Laporte met een late uitval bij hen weg te rijden en de tweede plaats voor zich op te eisen. De uiteindelijke winnaar, Dylan Van Baarle, was toen echter al buiten schot.

“Dit was het hoogst haalbare, want we zijn er niet in geslaagd terug te keren tot bij Van Baarle”, was Laporte realistisch. De Fransman reed in de laatste veertig kilometer achter de Nederlander aan, samen met Greg Van Avermaet, Warren Barguil, Rui Oliveira, Dylan Teuns, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts, Florian Sénéchal en Luke Durbridge, maar de groep kreeg de kloof nooit gedicht. “In onze groep was de samenwerking niet supergoed en dat was moeilijk. Soms werd er sneller gereden, dan ging het tempo er weer helemaal uit.”

“Bij de vod van de laatste kilometer heb ik aangevallen, toen ik zag dat het peloton nog terug zou keren. Maar Van Baarle is de verdiende winnaar. De conditie is er. Zondag (Gent-Wevelgem, red.) was helemaal niet goed, maar dit was oké. Het is een koers die mij ook ligt. Zondag, in de Ronde van Vlaanderen, ga ik het maximale geven. De Ronde is een geweldige koers”, zei hij tot slot.