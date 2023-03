Laporte na ‘groot gebaar’ van Van Aert: “Hij was heel sterk, sterker zelfs dan ik”

Christophe Laporte won zondag Gent-Wevelgem, met dank aan Wout van Aert. De twee kwamen na een koppeltijdritje samen aan in Wevelgem, waar Van Aert zijn ploeggenoot de zege gunde. “Met nog tien kilometer te gaan vroeg Wout of ik wilde winnen”, vertelde Laporte in het flashinterview na afloop.

“Op tien kilometer van de finish vroeg Wout me of ik wilde winnen”, vervolgde de Fransman. “Ik wist niet wat ik moest antwoorden, want dat is werkelijk fantastisch. Hij was echt heel sterk, sterker zelfs dan ik. Dus deze overwinning is een groot gebaar van hem.”

Laporte vertelde dat het zijn droom was om Gent-Wevelgem en een rit in de Tour de France te winnen. “Nu heb ik dat beide gedaan. Ik ben heel trots op mijn familie, mijn vrouw, mijn twee kleine zoontjes. Ik ben nu heel vermoeid, maar ook heel gelukkig.”

Tot slot, liet Laporte nog weten hoe hij de finale had ervaren. “Op het moment dat we gingen op de Kemmel, was het nog meer dan vijftig kilometer. We zijn er vol voor gegaan met twee en hebben alles gegeven tot aan de streep. Ik moest echt alles geven in het wiel van Wout. Met de koude, was het ook een speciaal gevoel. Het is ongelooflijk, dit. Wout is een groot kampioen.”

