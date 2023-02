Laporte kon niet wachten om te koersen: “Trainingskamp heeft zijn vruchten afgeworpen”

Jumbo-Visma stond zaterdag met twee renners op het podium van de Omloop Het Nieuwsblad. Dylan van Baarle ging met de zege lopen, Christophe Laporte werd derde. “Het is echt een geweldige dag voor het team”, zei laatstgenoemde voor de camera van CyclismActu.

“Het team had vorig jaar al vertrouwen in mij en dit seizoen waarschijnlijk nog een beetje meer”, vervolgde de 30-jarige Fransman, die aan zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma begint. “Ik wil ze bewijzen dat het vertrouwen in mijn terecht is.”

Voor Laporte was de Omloop Het Nieuwsblad, net als veel van zijn ploeggenoten, de eerste koers van het jaar. “Maar we hebben hard gewerkt voordat we hier kwamen. We hebben drie weken getraind in Tenerife. We konden niet wachten om te koersen! Het is niet gemakkelijk om te trainen terwijl de koersen al zijn begonnen. Ik kon niet wachten om vandaag te rijden. Maar het werk dat gedaan is tijdens het trainingskamp heeft zijn vruchten afgeworpen: we hebben als team een ​​hele goede wedstrijd gereden.”

“Dylan van Baarle is sterk van de hoogtestage teruggekomen, hij verdient deze zege”, vindt Laporte. “Ik zat met drie andere renners in de achtervolging en ik deed mijn best om het groepje niet terug te laten keren vooraan. Uiteindelijk ben ik, ondanks de terugkeer van het peloton, derde geworden. Dat is een goed resultaat.”

