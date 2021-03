Laporte: “Kon ik mijn top 10-plaatsen maar inruilen voor een zege”

Christophe Laporte kon op de slotdag van Parijs-Nice het harde werk van zijn ploeg Cofidis net niet met een etappezege belonen. In de sprint moest de Franse renner de winst aan Magnus Cort laten. Zijn tweede plaats was wel zijn vijfde top 10-klassering van de week.

“Natuurlijk overheerst nu de teleurstelling. Het is de tweede keer dat ik tweede ben geworden”, liet Laporte na afloop via zijn ploeg weten. Ook vrijdag, in de etappe naar Biot, moest hij met de tweede plek genoegen nemen. “De eerste keer maakte ik geen fout, maar was Roglič gewoon sterker. Deze keer baal ik wel. De ploeg werkte geweldig, maar ik raakte wat ingesloten aan het begin van de sprint. Daardoor kon ik niet aanzetten zoals ik wilde.”

“Toen Magnus Cort zijn sprint begon, zat ik in zijn wiel en had ik ruimte. Het was echter al te laat om hem voorbij te gaan. Ik probeerde hem nog voor de streep in te halen, maar dat lukte helaas niet meer. Kon ik mijn top 10-plaatsen maar inruilen voor een zege!”, klonk de 28-jarige renner bedrukt. “Toch ben ik het seizoen goed begonnen. Ik werd deze week steeds beter en ik voel me goed. Ik ga me nu rustig focussen op het vervolg van het jaar.”