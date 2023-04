Laporte en Van Baarle blikken vooruit op Parijs-Roubaix: “Hopelijk kunnen we de kassei mee naar huis nemen”

Christophe Laporte en Dylan van Baarle zijn klaar voor Parijs-Roubaix. Beide renners kenden een verschillende aanloop naar de Hel van het Noorden: waar Van Baarle terugkeert van ziekte, won Laporte twee weken geleden nog Gent-Wevelgem.

Van Baarle voelt zich weer goed, nadat hij vorige week noodgedwongen de Ronde van Vlaanderen moest missen. Als titelverdediger hoopt de Nederlander weer ogen te gooien. “De afgelopen weken waren niet makkelijk voor me, maar ik ben altijd kalm gebleven en heb geprobeerd op te bouwen naar Parijs-Roubaix.”

“Gelukkig ben ik op tijd weer fit geworden en heb ik nog een paar goede trainingen kunnen afwerken. Hopelijk is het voldoende om zondag echt mee te doen en kunnen we de kassei mee naar huis nemen als ploeg. Omdat ik vorig jaar Parijs-Roubaix gewonnen heb, kijk ik nog meer vooruit naar deze wedstrijd. Als ik mijn rugnummer opspeld zondag, gaat dat een speciaal moment zijn.”

“Niet te vergelijken met Vlaanderen”

Na zeges in Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem is Laporte een schaduwfavoriet voor zondag. Toch zegt het volgens Laporte weinig over Parijs-Roubaix: “Deze klassieker is niet te vergelijken met de Vlaamse koersen. Deze wedstrijd is helemaal vlak, en de kasseistroken liggen nog slechter. Maar dat is normaal hier in Roubaix.”

“Ik hoop het goed te doen”, eindigt hij. “Parijs-Roubaix is een belangrijke wedstrijd voor me. Ik houd enorm van deze koers.”