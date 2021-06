Langeveld na tiende plek op NK wielrennen: “Tevreden over de koers”

Sebastian Langeveld was afgelopen zondag een van de kanshebbers op het NK wielrennen op de VAM-berg. De 36-jarige Langeveld kon lang met de besten mee, maar kwam uiteindelijk te kort voor om mee te doen voor de eindzege.

Na een moeilijk voorjaar werd Langeveld op het NK tijdrijden knap tweede achter Tom Dumoulin. “Het voorjaar viel voor mezelf zwaar tegen, daarna heb ik gereset en heb vooral naar woensdag toegewerkt. Ik denk dat ik daar een heel mooie tijd heb neergezet.”

Ook zondag ging de renner van EF Education-Nippo als een van de kanshebbers van start. “In principe waren de omstandigheden prima, in dit rondje is het zeker geen nadeel om in een vlucht te zitten. Het blijft een loodzwaar parcours natuurlijk. Iedereen wil wat, en van vorig jaar heb ik wel geleerd dat je hier echt moet doseren. Uiteindelijk zat ik mee, dus dat was ideaal.”

‘Focuste misschien te veel op Roosen’

De koers werd gedomineerd door Jumbo-Visma, dat met Mike Teunissen en Timo Roosen twee ijzers in het vuur had. “Ik had redelijk snel in de gaten dat Roosen de man was waarvoor ze bij Jumbo-Visma reden. Toen het springen begon, miste Timo de slag. Ik focus dan misschien iets te veel op hem. Ik wist ook dat Teunissen niet ver zat en dat ze bij Jumbo-Visma zeker nog de kaart Teunissen gingen trekken. In de voorlaatste ronde was het mee zijn of niet, en ik kwam net te kort. Dus ja, de sterksten blijven dan over en ik was daar niet bij.”

Langeveld kwam op de VAM-berg uiteindelijk als tiende over de streep. “Ik was er minder mee bezig geweest. Ik kom natuurlijk tekort om voor de overwinning te rijden, maar ik denk dat ik wel tevreden mag zijn over de koers”, geeft hij aan.

Najaar

“Nu doe ik of de Vuelta, of ik doe een ander traject richting september en oktober. Dat moeten we nog even bekijken. Ik had dit NK als een referentiepunt. Ik heb onder ideale omstandigheden hier naartoe kunnen werken. Ik heb wel weinig gekoerst, dat merkte ik vandaag, maar ik denk dat ik over m’n niveau op basis van trainingen wel tevreden mag zijn.”

Op 26 september staat het WK wielrennen op de kalender. De wegwedstrijd van 268 kilometer gaat dit jaar over de geaccidenteerde Vlaamse wegen onder Antwerpen. Een parcours dat Langeveld normaal gesproken goed ligt. “Of ik op het WK mik? Eerst moet ik geselecteerd worden natuurlijk, maar Parijs-Roubaix is een week later. Dus daar mik ik vooral op. Maar er komen nog genoeg koersen aan om mezelf in de picture te rijden en selectie af te dwingen.”