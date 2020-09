Langeveld en Van den Berg steunen Vanmarcke in BinckBank Tour maandag 28 september 2020 om 20:07

Sep Vanmarcke is de kopman van EF Pro Cycling in de aankomende BinckBank Tour. De Belgische klassiekerspecialist krijgt onder meer Nederlanders Sebastian Langeveld en Julius van den Berg met zich mee in de vijfdaagse.

Vanmarcke kwam in de rittenkoers voor Nederland en België, die dit jaar een opmaat is voor de aankomende najaarsklassiekers, nooit verder dan een twaalfde plaats in het eindklassement. In 2017 en 2019 eindigde de 32-jarige kopman op die plek.

Naast Vanmarcke, Langeveld en Van den Berg staan dinsdag ook Stefan Bissegger, Logan Owen, Jonas Rutsch en Tom Scully aan het vertrek.

Selectie EF Pro Cycling voor de BinckBank Tour 2020 (29 september-3 oktober)

Julius van den Berg

Stefan Bissegger

Sebastian Langeveld

Logan Owen

Jonas Rutsch

Tom Scully

Sep Vanmarcke