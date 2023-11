zondag 26 november 2023 om 17:15

Lander Loockx bezorgt Tour de Tietema-Unibet winst in Frankrijk

Lander Loockx heeft zijn tweede overwinning van dit seizoen geboekt. De enige crosser binnen het team van Tour de Tietema-Unibet was zondag de beste in de internationale veldrit van Auxerre.

Er was voor de 26-jarige Loockx geen plekje in de Wereldbeker van het Ierse Dublin, waardoor hij dit weekend Franse oorden opzocht. Daar wist hij in Auxerre, op twee uur rijden ten zuidoosten van Parijs, af te rekenen met twee thuisrijders. Clément Venturini werd tweede op drie seconden achterstand. Noé Castille werd derde op zeven seconden.

Drie andere Belgen waren ook dicht bij een podiumplaats, maar Thijs Aerts (vierde), Arne Baers (vijfde) en Lukas Vanderlinden (zesde) kwamen net tekort.

Eerder dit seizoen won Loockx ook al een veldrit in het Duitse Düsseldorf. In de serie ‘Vrijdag de Dertiende’ van WielerFlits stond de coureur van Tour de Tietema-Unibet deze week in de schijnwerpers.