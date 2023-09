zondag 17 september 2023 om 09:29

Landa tevreden over zijn Vuelta: “Vertrouwen als klassementsrenner weer teruggevonden”

Mikel Landa zal vanavond – zonder ongelukken – als vijfde eindigen in de Vuelta a España. De Spaanse klimmer van Bahrain Victorious begon na een slechte Tour de France met de nodige twijfels aan zijn thuisronde, maar wist zich de voorbije weken sportief te revancheren.

En dat terwijl Landa eigenlijk op ritzeges wilde mikken in de 78ste editie van de Ronde van Spanje. “Het is inderdaad anders gelopen”, liet hij zaterdag, na de finish van de voorlaatste etappe, weten aan Eurosport. “Ik heb mijn best gedaan in deze Vuelta, nadat de Tour niet goed verliep.”

“Ik verloor in de Tour mijn vertrouwen in het rijden van klassementen, maar dat heb ik nu teruggevonden”, aldus Landa, die voor het eerst in zijn carrière in de top-10 zal eindigen van de Vuelta. In zijn zes eerdere deelnames kwam hij niet verder dan een vijftiende plaats.

Plezier

“De Vuelta ligt me beter dan de Tour. Hierdoor reed ik ook met meer plezier rond. Ik begon niet zo goed aan deze ronde, maar naarmate de wedstrijd vorderde, werd ik steeds beter”, besluit Landa, die Bahrain Victorious na dit seizoen zal verruilen voor Soudal-Quick Step. Bij de Belgische ploeg zal hij voornamelijk als luxehelper fungeren voor kopman Remco Evenepoel.