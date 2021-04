Landa: “Ik ga naar de Giro d’Italia om te winnen”

Mikel Landa liet aan het begin van het seizoen nog in het midden naar welke grote ronde hij wilde pieken, maar inmiddels heeft hij bevestigd dat hij naar de Giro trekt om te winnen. In 2015 was hij al eens derde in de Corsa Rosa en in 2019 kwam hij acht seconden tekort voor het podium.

Landa koerst momenteel op zijn ‘thuisgrond’, in de Ronde van het Baskenland. Vandaag begint hij als de nummer tien aan de slotetappe naar Arrate. De Spaanse Bask toonde al een goede vorm, onder meer met zijn vijfde plaats op de steile klim van Ermualde. Inmiddels bevindt hij zich in de laatste fase van zijn opbouw naar de Giro. “Zeker kom ik hier beter uit dan toen ik eraan begon en ik voel me echt gemotiveerd om hier thuis te rijden. Ik probeer iedere kans te pakken. Echter richt ik mij op de Giro, dus ben ik nog niet in topvorm”, zei hij tegen Cyclingnews.

“Daar wil voor het klassement gaan. De ploeg heeft duidelijk gemaakt dat ik een sterke ploeg om mij heen krijg en het idee is om de ronde te winnen. Of minstens om op het podium te eindigen.” Naar verluidt kan Landa rekenen op de steun van Pello Bilbao, de nummer vijf van de afgelopen Giro, en ook de namen van Damiano Caruso, Jan Tratnik en Matej Mohorič worden genoemd. Welke wedstrijden hij daarna rijdt, is nog ongewis. “Op dit moment denk ik enkel en alleen aan de Giro. Als die achter de rug is, kijken we wat we doen met de Tour en zo.”

Tourdeelname nog ongewis

Bij aanvang van het seizoen werd bekendgemaakt dat Landa dit seizoen de dubbel Giro-Tour zou doen, maar mogelijk overweegt hij om de Vuelta als zijn tweede grote ronde te rijden. Eerder zei hij daarover in de Baskische krant Deia: “Het oorspronkelijke idee was om de Tour te doen, maar op dit moment weet ik niet of ik naar de Tour of de Vuelta ga. De ploeg vroeg me om me alleen op de Giro te concentreren en daarna gaan we over de kalender nadenken. Het enige wat zeker is, zijn de Olympische Spelen. Een erg mooie wedstrijd, waar ik het graag goed wil doen.”