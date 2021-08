Landa doorstaat eerste test in Vuelta: “Ik had eigenlijk helemaal geen vertrouwen”

Mikel Landa begon zaterdag niet al te best aan zijn Vuelta-campagne, maar wist zich enigszins te revancheren in de eerste bergetappe van de Spaanse ronde. Op de flanken van de Picón Blanco bleek de Spanjaard in staat om de betere klimmers te volgen. “Ik voel me nu een stuk relaxter”, liet hij op de top van de beklimming weten aan de verzamelde pers.

Landa liet zijn ploeggenoten van Bahrain Victorious het tempo bepalen op de bijna acht kilometer lange slotklim, met stijgingspercentages tot wel 18%. Dit bleek funest voor mannen als Sepp Kuss, Steven Kruijswijk en Richard Carapaz, die behoorlijk veel tijd moesten prijsgeven. “De etappe was lang en zwaar, met heel veel tegenwind”, aldus Landa.

“Dit had ook gevolgen voor het verloop van de etappe. We besloten de slotklim op te rijden aan een strak tempo, om te kijken hoe ik me voelde. De conclusie is dat ik blij ben met het gevoel en met hoe de finale verliep. Ik had helemaal geen vertrouwen in de etappe, maar ik was toch in staat om de beste renners te volgen.”

Landa, die uiteindelijk als negende over de finish kwam en nu tiende staat in het algemeen klassement, kijkt nu met vertrouwen uit naar de komende etappes. “Mijn doel is om de komende dagen zo goed mogelijk door te komen en daar geloof ik nu veel meer in. Ik ben er zeker van dat ik de komende etappes zal verbeteren. Ik mag nu meer in mijn eigen kansen geloven.”