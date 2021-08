Landa baalt van tijdverlies: “Het was een heel explosieve finale”

Mikel Landa staat nog altijd negende in het algemeen klassement, maar had zich de finale van de zesde etappe ongetwijfeld anders voorgesteld. De Spanjaard was niet in staat om de betere renners te volgen en verloor op de top van de Alto de la Montaña de Cullera 27 seconden op ritwinnaar Magnus Cort.

De kopman van Bahrain Victorious keek na afloop met EsCiclismo kort terug op de etappe. “Het was op de slotklim heel erg explosief. Ik heb geprobeerd om mezelf zo goed mogelijk te verdedigen.” Landa wist op damage control nog als negentiende de top te bereiken, in een groepje met onder meer Fabio Aru, Louis Meintjes en Richard Carapaz.

In het klassement is de achterstand van Landa nu gegroeid tot 1m12s. Toch is de klimmer nog optimistisch richting de tweede en derde week van de Vuelta. “Ik weet dat een dergelijke achterstand niet ideaal is, maar ik geloof dat er nog genoeg tijd is om te herstellen en vervolgens te verbeteren in deze Vuelta.”

Jack Haig en Mark Padun, twee ploeggenoten van Landa bij Bahrain Victorious, verloren vandaag nog meer tijd. De achterstand van Haig bleek aan de finish 34 seconden, Padun verloor net geen minuut op ritwinnaar Cort. Ook Gino Mäder, die er nog goed voorstond in het klassement, kende een mindere dag en werd op een tijdverlies van anderhalve minuut getrakteerd.