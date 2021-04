Lampaert na Dwars door Vlaanderen: “Zondag krijgen we een heel andere koers”

In Dwars door Vlaanderen kon Deceuninck-Quick-Step geen vuist maken. Kopman Julian Alaphilippe had zijn dag niet en de beste uitslag was weggelegd voor Yves Lampaert, die in het overgebleven peloton achter Dylan van Baarle naar de vierde plaats sprintte. “Dit zegt echter niet veel in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen”, belooft Lampaert.

“Pas tijdens de laatste 35 kilometers, met de beklimming van de Knokteberg, ben ik op niveau gekomen”, zegt Lampaert tegen Belga. “Die warmte hakte er bijzonder hard in. Mijn lichaam bleek totaal niet voorbereid op dit soort weer. Het temperatuurverschil met Gent-Wevelgem van zondag was groot. Ik denk dat veel renners hierdoor niet aan op beste niveau reden.”

Lampaert miste de slag op de Stationsberg door een verkeerde positionering, daarnaast werd hij twee keer opgehouden door een valpartij. “Kasper Asgreen was zelfs bij één van die schermutselingen betrokken. Davide Ballerini had net als Julian Alaphilippe een mindere dag”, verklaart hij. “Maar zondag krijgen we een heel andere koers. Wees daar maar zeker van.”