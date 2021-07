Ladies Tour of Norway krijgt groen licht voor 2021 editie

Goed nieuws vanuit Scandinavië: de Ladies Tour of Norway kan dit jaar met buitenlandse teams plaatsvinden. Dat heeft de Noorse overheid besloten, al gaat dit wel gepaard met aanvullende veiligheidsmaatregelen. De wedstrijd zal plaatsvinden van 12 tot en met 15 augustus.

Met de nieuwe veiligheidsmaatregelen is het mogelijk om buitenlandse rensters en teams te verwelkomen, maar de organisatie van de Ladies Tour of Norway zal dit jaar wel werken met strikte testprocedures, in de hoop een coronavrije editie te kunnen organiseren. De meerdaagse wielerkoers telt in totaal vier etappes en begint op donderdag 12 augustus met een relatief vlakke etappe tussen Halden en Sarpsborg.

Rit twee voert over een geaccidenteerd parcours naar Mysen, terwijl in de derde etappe normaal gesproken de beslissing zal vallen in de strijd om de eindzege. De rensters krijgen dan namelijk een heuse bergrit (net iets minder dan 3.000 hoogtemeters) voorgeschoteld met in de absolute slotfase de beklimming naar skihotel Norefjell Ski & Spa, een klim van elf kilometer met stroken tot 10%.

De slotetappe speelt zich af tussen Drøbak en Halden. Na drie technische en vrij lastige lokale omlopen kennen we in Halden de winnares van de slotetappe en de eindwinnares van de Ladies Tour of Norway. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie. In 2019, 2018 en 2017 ging de eindzege naar Marianne Vos.