Ladies Tour of Norway kent dit jaar aankomst bergop

De Ladies Tour of Norway kent dit jaar een heuse bergetappe naar het skihotel van Norefjell. Dat heeft de organisatie van de meerdaagse laten weten tijdens de presentatie van het parcours. De Ladies Tour of Norway telt in totaal vier etappes.

De rensters beginnen op donderdag 12 augustus met een relatief vlakke etappe tussen Halden en Sarpsborg. Na drie lokale rondes mogen we wellicht een sprint op de macht verwachten in finishplaats Sarpsborg, aangezien de laatste kilometer lichtjes omhoog gaat. Rit twee voert over een geaccidenteerd parcours en via een lokale ronde (met een beklimming als mogelijke scherprechter) naar Mysen.

In rit drie zal normaal gesproken de beslissing vallen in de strijd om de eindzege, aangezien de rensters een heuse bergrit (2.746 hoogtemeters) krijgen voorgeschoteld met in de absolute slotfase de beklimming naar skihotel Norefjell Ski & Spa. Dit is een klim van elf kilometer met stroken tot 10%, voerend van zeeniveau naar een hoogte van 800 meter.

De slotetappe speelt zich af tussen Drøbak en Halden en de rensters zoeken deels de wegen van etappe twee (richting Mysen) op. Na drie technische en vrij lastige lokale omlopen kennen we dan in Halden de winnares van de slotetappe en de eindwinnares van de Ladies Tour of Norway. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie, in 2019, 2018 en 2017 ging de eindzege naar Marianne Vos.

Etappeschema Ladies Tour of Norway 2021 (12-15 augustus)

12/08 – Etappe 1: Halden – Sarpsborg (138,1 km)

13/08 – Etappe 2: Askim – Mysen (141,6 km)

14/08 – Etappe 3: Drammen – Norefjell (151,3 km)

15/08 – Etappe 4: Drøbak – Halden (150,4 km)

