Lachlan Morton rijdt eigen Tour de France

Acht renners van EF Education-Nippo zijn net begonnen aan de Tour de France, maar een negende coureur van de Amerikaanse formatie zal de komende weken eveneens kriskras door Frankrijk fietsen. Lachlan Morton probeert in zijn Alt Tour het volledige parcours van de Tour af te werken.

De 29-jarige Australiër, die niet vies is van alternatieve tochten op de wegfiets, mountainbike of gravelfiets, hoopt solo de volledige route van de Tour van dit jaar te rijden. En daar blijft het niet bij. Morton zal ook de verplaatsingen tussen de start- en finishlocaties, de de renners in de Tour per bus afleggen, op de fiets afwerken.

Aan Morton de taak om de komende weken meer dan 5.700 kilometer af te leggen tussen Brest en Parijs. De coureur hoopt zo snel mogelijk Parijs te halen, nog eerder dan de renners in de Tour. Volgens de berekeningen zal Morton voor een periode van 23 dagen maar liefst 238 uur op de fiets zitten.

Morton hoopt met zijn Alt Tour, met hulp van zijn ploeg EF Education Nippo en kledingsponsor Rapha, zoveel mogelijk geld op te halen voor World Bicycle Relief. Dit is een non-profitorganisatie gericht op grootschalige programma’s voor fietsdistributie ter bestrijding van de armoede in ontwikkelingslanden over de hele wereld.