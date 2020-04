Laatste renners verlaten nu pas Verenigde Arabische Emiraten

Meer dan een maand nadat de UAE Tour werd gestaakt en de renners, staf en jounalisten werden vastgehouden in hun hotel in Abu Dhabi, mochten nu ook de laatste twee renners het land verlaten. Het gaat om Dmitry Strakhov en Igor Boev van Gazprom-Rusvelo.

Igor Boev and Dmitry Strakhov are finally discharged from the hospital in Abu Dhabi after testing five times negative for coronavirus.

They are now on quarantine outside the hospital and will wait for the flight back to Russia. #GazpromRusVelo #cyclingnews

— Gazprom-RusVelo (@RusveloTeam) April 2, 2020