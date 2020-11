La Tropicale Amissa Bongo uitgesteld vanwege het coronavirus

De organisatie van La Tropicale Amissa Bongo heeft besloten om de eerstvolgende editie in 2021 uit te stellen vanwege het coronavirus. “We hopen de wedstrijd wel op een later moment te organiseren, als de gezondheidssituatie het toelaat”, zo klinkt het in een persbericht.

De 16e editie van La Tropicale Amissa Bongo, een meerdaagse rittenkoers door Gabon, stond gepland voor begin januari. “Sinds de vijftiende editie van onze wedstrijd is de wereld in de ban van een ongeziene gezondheidscrisis. De gezondheidssituatie in Gabon is nu onder controle, maar gezien de laatste ontwikkelingen kunnen we nu niet zonder zorgen een wielerkoers organiseren.”

“We zullen in de komende weken en maanden naar een oplossing zoeken met de betrokken autoriteiten. We hopen dat we de koers op een later tijdstip in 2021 alsnog kunnen organiseren. We gaan op zoek naar een betere datum”, zo laat de organisatie weten in een vandaag uitgegeven perscommuniqué.

De voorlopig laatste editie van La Tropicale Amissa Bongo werd begin dit jaar gewonnen door Jordan Levasseur. De Fransman reed op de laatste dag Natnael Tesfatsion uit de leiderstrui. Emmanuel Morin eindigde als derde.