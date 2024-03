zondag 10 maart 2024 om 18:17

Kwartet voor Lorena Wiebes na nieuwe zege in Ronde van Drenthe: “Een van mijn favoriete koersen”

Wie anders dan Lorena Wiebes won zondag de Ronde van Drenthe. De snelle renster van SD Worx-Protime liet niemand in haar buurt komen op de VAM-berg. “Naar wie ik keek in de laatste kilometer? Mijn eigen lead-out”, vertelde Wiebes achteraf met de glimlach.

“Dit is een van mijn favoriete koersen”, opende Wiebes het flashinterview. “In 2019 ging het niet goed, maar vanaf 2021 weer wel. Vandaag werd de rode loper voor mij uitgelegd door Christine Majerus. Ik begon mijn sprint voor de kasseien en creëerde meteen een gat. Dat was top.”

Even leek de Ronde van Drenthe nochtans niet uit te draaien op een sprint. Op de voorlaatste passage op de VAM-berg reed er een groep met favorieten weg, met daarbij ook Wiebes. “Ik dacht dat dat de beslissende move was. Daarna moesten we even opletten dat we ons niet lieten verrassen door de wind. Naar wie ik keek in de laatste kilometer? Mijn eigen lead-out. Nee, Charlotte Kool en Elisa Balsamo zijn ook rappe meiden, maar zo’n sprint bergop is altijd anders.”

Op het EK op de VAM-berg werd Wiebes nog geklopt werd door haar land- en ploeggenote Mischa Bredewold. Wiebes hield daar toen geen goed gevoel aan over. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt vandaag. Ik had van tevoren gezegd dat ik deze wedstrijd wilde winnen.”