Kuurne-Brussel-Kuurne neemt ‘Oliver Naesen Protocol’ op in veiligheidsplan

Een opmerkelijke passage in het veiligheidsplan van Kuurne-Brussel-Kuurne. Waar een dergelijk document normaliter bittere ernst is heeft organisatie van de klassieker in haar draaiboek ruimte gemaakt voor een heus Oliver Naesen protocol, ontdekte Sporza.

“Als je daar gelost wordt, stop je beter met koersen”, zei Naesen ooit over de Tiegemberg. Het is een uitspraak die hem blijft achtervolgen nadat hij in de E3 Prijs ooit werd gelost op deze helling. Toen de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne de helling voor de editie van dit jaar aan het parcours toevoegde vond de renner van AG2R Citroën dat reden om ‘RIP 2021’ te tweeten.

Dit alles is de wedstrijdleiding ook niet ontgaan. In de veiligheidsgids is er namelijk onder het kopje neutralisatie een extra passage toegevoegd: het Oliver Naesen Special Protocol.

“Zoals jullie weten, passeren we dit jaar over de Tiegemberg. We vragen aan alle renners om dan de snelheid te verminderen en Oliver in de gaten te houden”, valt er te lezen. “Maak je geen zorgen, Oliver. Na de top zal je voldoende tijd hebben om te herstellen.” Naesen en zijn collega’s krijgen de Tiegemberg in Kuurne-Brussel-Kuurne vroeg in de koers voorgeschoteld. Het is een klim van één kilometer aan 5,6 procent gemiddeld en met een piek van 9 procent.