Kuss met vertrouwen naar Giro: “Roglic is als renner nog sterker geworden”

Jumbo-Visma hoopt met Primož Roglič dit jaar de Giro d’Italia te winnen. Een van de belangrijkste helpers van de Sloveen, zeker in het hooggebergte, is Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer heeft erg veel vertrouwen in zijn kopman. “Ik denk dat hij een sterkere renner voor de grote rondes is geworden”, laat hij weten aan de Spaanse sportkrant AS.

Roglič deed vier jaar geleden al eens een gooi naar de eindoverwinning in de Giro d’Italia, stond na drie weken ook op het eindpodium, maar dan wel als de nummer drie in de eindstand. De 33-jarige Sloveen hoopt dit jaar wel de roze trui te veroveren. Kuss gelooft er alvast in. “Ik denk dat hij een sterkere renner voor grote rondes is geworden. Bovendien heeft hij nu een betere ploeg om zich heen.”

“We hebben coureurs voor de bergetappes en andere lastige ritten, maar het is belangrijk om een ploeg voor alle terreinen te hebben. Al is het maar om pech te voorkomen in de slotweek. Het hoofddoel is om Primož bij te staan, hij is namelijk een kandidaat-winnaar. Hij heeft dan ook de volledige steun van de ploeg nodig. Ik hoop in de derde week met de toppers mee te klimmen in de bergen. Als dat lukt, ben ik tevreden. Het hooggebergte wordt de sleutel tot succes.”

Sportieve revanche?

Kopman Roglič zal het de komende weken echter wel moeten opnemen tegen Remco Evenepoel. Vorig jaar vochten de twee kemphanen al een gedenkwaardig duel uit in de Vuelta a España, maar toen gooide een valpartij van Roglič roet in het eten. Staat de 106e Giro d’Italia dan ook in het teken van de sportieve revanche? “Ik denk niet dat Primož de Giro ziet als een soort revancheronde”, aldus Kuss. “Maar de Giro is wel erg belangrijk voor Primož.”