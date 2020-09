Kuss (Jumbo-Visma) wilde bij López blijven: “Maar ik zat over de limiet” woensdag 16 september 2020 om 17:43

Sepp Kuss spaarde zich vandaag om in de laatste kilometers Primoz Roglic bij te staan. Dat deed de Amerikaan, die vierde werd, met verve. Kuss behoorde tot de vier sterkste renners in de etappe. “Ik probeerde nog bij Miguel Ángel López te blijven, maar hij was te sterk.”

En dus liet Kuss zich uitzakken naar kopman Roglic, die in een gevecht was verwikkeld met Tadej Pogacar. “Ik zat over de limiet, dus liet ik me uitzakken naar Roglic. Daar heb ik nog geprobeerd om voor hem snelheid te maken.”

Jumbo-Visma kon zich bijna de gehele dag koest houden, omdat Bahrain McLaren brutaal de kop nam op de Col de la Madeleine. “We hadden zoiets wel verwacht”, aldus Kuss bij Eurosport. “Teams die de rit wilden winnen of voor het podium wilden gaan. Het tempo van Bahrain McLaren lag erg hoog.”

“Ze hebben het geweldig gedaan. Zelfs de eerste vijftien kilometer van de slotklim hebben ze nog op kop gereden. Hoed af voor hen, want die klim was echt een breaker“, zo eindigt hij.