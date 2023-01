Kurt Van de Wouwer: “Arnaud De Lie gaat hellingen makkelijker verteren”

Het vertrouwen bij Lotto Dstny in Arnaud De Lie is erg groot. De 20-jarige sprinter won afgelopen zondag de seizoensopener van Europa in Valencia en is een van de absolute kopmannen van het Belgische ProTeam. Ploegmanager Kurt Van de Wouwer ziet dat De Lie stappen maakt. “Zijn belastbaarheid bergop is verhoogd”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

“Hij heeft nog een paar procenten bij gewonnen”, aldus Van de Wouwer. “Hellingen gaat hij nu makkelijker verteren. Mede door zijn programma van vorig jaar heeft hij nog meer inhoud gekregen. […] In een wedstrijd als die van zondag (in Valencia, red.) staat Arnaud echt aan de start met de ambitie om te winnen. Als dat niet lukt, is hij ontgoocheld.”

Dat zal in monumenten boven de 200 kilometer anders zijn, verwacht de sportief manager. “In Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo wordt die insteek anders. Niet ‘We willen winnen’, maar wel ‘We zien wel hoever we geraken’. Natuurlijk, Arnaud blijft Arnaud. Helemaal zonder ambitie start hij nooit”, denkt Van de Wouwer.

Ook legt hij uit dat in overleg met De Lie is besloten om geen grote ronde te rijden dit jaar. “We willen niet onbesuisd te werk gaan met hem. Om die reden zal hij in het openingsweekend ook alleen Kuurne rijden. Hij wint nu zijn eerste koers en daar zijn we allemaal heel blij om, maar het is geen reden om meteen te gaan sleutelen aan de rest van zijn programma.”

Wedstrijdprogramma Arnaud DE LIE