Kunststukje McNulty op Mallorca: “Geweldig om het jaar zo te beginnen”

Het seizoen van Brandon McNulty kon niet beter beginnen. In de Trofeo Calvià, de eerste wedstrijd van de Challenge Mallorca, perste hij een indrukwekkende solo uit de benen. Na ruim zestig kilometer in zijn eentje kwam hij juichend over de meet. “Ik wist dat het moeilijk zou worden voor de achtervolgers”, zegt hij na afloop.

“Ik ben erg blij”, begint de Amerikaan van UAE Emirates bij CyclingPro. “Het is een geweldige manier om het jaar te beginnen. Het was erg moeilijk vandaag, maar het ging erg goed met mij en met de ploeg. Dat we ook als tweede zijn geëindigd, is erg mooi.”

Op 61 kilometer van de finish plaatste hij zijn beslissende demarrage. “Het parcours was nergens echt vlak en dat betekende dat het niet makkelijk was om samenwerking te vinden in groep. Daar kon ik goed van profiteren. Ik wist dat het voor de achtervolgers moeilijk zou worden op de bochtige en golvende wegen, als ik in staat was om een goed tempo aan te houden”, vertelt McNulty. “Ik kon op het juiste moment aanvallen en hield stand tot de finish. Daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn.”