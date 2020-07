Küng zal Tour de France vroegtijdig verlaten: Zwitser wil starten op WK tijdrijden zaterdag 18 juli 2020 om 16:39

Stefan Küng zal de Tour de France na twee weken verlaten. De reden is simpel: de Zwitser heeft op deze manier nog een week om zich voor te bereiden op het WK tijdrijden, dat in Zwitserland wordt verreden op de slotdag van de Tour de France.

“Het is en blijft vervelend dat het WK tijdrijden samenvalt met de Tour de France”, legt Küng uit aan Blick. “Ik kan niet begrijpen waarom ze de race niet verplaatsen van zondag naar woensdag. Maar ik denk dat dit niet het moment is om daar over te klagen.”

Toch blijft de Zwitser hopen op uitstel van het WK tijdrijden. “Dat zou een opluchting zijn omdat ik dan langer mijn team kan helpen”, concludeert hij. “Maar dan nog rijd ik de Tour de France niet uit. Ik moet er hoe dan ook een week eerder uit.”