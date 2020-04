Küng wint duel met Matthews en zegeviert in virtuele Ronde van Zwitserland zaterdag 25 april 2020 om 18:05

Stefan Küng heeft de vierde etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitser zag de gehele wedstrijd Michael Matthews voor zich uit rijden, maar Küng knokte zich in de slotkilometers terug en liet de Australiër vervolgens achter.

Küng had donderdag al de concurrentie in de tweede etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland verpulverd. Zaterdag stonden de ogen dus wederom gericht op de Zwitser, die deze keer onderdeel uitmaakte van de Zwitserse selectie.

Het duurde echter even voordat Küng zich aan het front meldde in deze 36,8 kilometer lange etappe, want het waren Michael Matthews en André Greipel die snel de kop namen. Luke Rowe zag dat niet meer gebeuren: hij kende mechanische problemen en zou de startlocatie nooit verlaten.

Greipel verdween toen de weg omhoog liep snel van het strijdtoneel, waardoor Matthews alleen bovenkwam op de eerste beklimming. Ethan Hayter, Silvan Dillier, Michael Gogl en Küng volgden op dat moment al op twintig seconden.

Zij moesten echter allemaal concluderen dat ze na de tweede beklimming niet dichterbij waren gekomen. Met nog iets minder dan de helft van het parcours te gaan leek de Australiër op weg te zijn naar de overwinning.

Niet was minder waar. In de slotfase van de wedstrijd kwam Küng het feestje van Matthews verstieren. Met nog drie kilometer te gaan sloot de Zwitser aan, waarna de Australiër nog een keer versnelde. Küng liet even een gaatje, maar de Zwitser vocht zich snel terug.

Küng besliste de wedstrijd daarna in zijn voordeel. Matthews werd kort daarachter tweede, Hayter op wat grotere afstand derde. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts kwam er zaterdag opmerkelijk genoeg niet aan te pas.

Uitslag vierde etappe virtuele Ronde van Zwitserland

1. Stefan Küng

2. Michael Matthews

3. Ethan Hayter

4. Greg Van Avermaet

5. Michael Gogl

6. Silvan Dillier

7. Tobias Foss

8. Stephan Bassett

9. Tobias Ludvigsson

10. Nathan Van Hooydonck