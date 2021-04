Küng probeerde schade te beperken: “Ze wilden me zoveel mogelijk pijn doen”

Groupama-FDJ raakte vandaag in de Ronde van Valencia weliswaar het geel van Miles Scotson kwijt, maar zag tegelijkertijd Stefan Küng lang aanklampen op de slotklim en de schade beperken. Daags voor de tijdrit bedraagt zijn achterstand op de nieuwe leider Enric Mas 51 seconden.

“We verwachtten een zware dag, vooral omdat we de trui in de ploeg hadden”, zei Küng na de rit met aankomst op de Alto de la Reina. De ploeg wilde voorkomen dat een gevaarlijke ontsnapping zou worden gevormd en zou daarna wel zien wie de koers in handen nam. Na een hectische start reed na 75 kilometer een groep renners weg. “Om de wedstrijd niet weg te geven, moesten we met de aanvallen mee. Gelukkig hadden we Antoine Raugel vooraan en toen begon Movistar te rijden. Vanaf dat moment was het steeds op en neer, van rechts naar links.”

Op de Otonel, de klim op dertig kilometer van de streep, ontplofte de koers. Het peloton dunde snel uit en Küng en Scotson probeerden zo lang mogelijk de Movistar-trein te volgen. Uiteindelijk kon Küng aanhaken, terwijl Scotson de elitegroep met negen man vooraan moest laten gaan. “Het is niet mijn favoriete speelgrond, maar ik denk dat ik mezelf goed heb verdedigd”, vertelde de Zwitserse kampioen. “Met de tijdrit in het vooruitzicht, wiste de andere ploegen dat ze niet met mij mee moesten rijden. Ze probeerden me zoveel mogelijk pijn te doen.”

“Ik probeerde me zo goed mogelijk te verweren. Toen Enric Mas wegreed, moest ik op mijn eigen tempo de schade zien te beperken. Morgen bevind ik me weer in mijn speeltuin. Ik heb goede benen en al sinds het begin van de week, voel ik me goed. Morgen wil ik de tijdrit winnen, maar ook zoveel mogelijk seconden pakken op mijn concurrenten, om een zo goed mogelijke uitslag in het algemeen klassement neer te zetten”, aldus Küng. Morgen, op de voorlaatste dag van de ronde, rijden de renners tussen Xilxes en Playa Almenara een rit tegen de klok.