Enric Mas slaat dubbelslag in koninginnenrit Valencia

Enric Mas heeft in de Ronde van Valencia de bergrit naar Alto de la Reina naar zijn hand gezet. Op de slotklim was hij de sterkste van een elitegroepje. Ook nam de Spaanse renner van Movistar de leiderstrui over van Miles Scotson, die op achterstand over de streep kwam.

Op de derde dag van de Ronde van Valencia stond de koninginnenrit naar het dorpje Dos Aguas op het programma, met aankomst op de Alto de la Reina. Na twee regenachtige dagen werd de etappe van vandaag onder zonnige omstandigheden afgewerkt. Op het bergachtige parcours was het een komen en gaan van aanvallers, die probeerden weg te rijden. Na 65 kilometer kwam een ontsnapping met zestien man tot stand, met daarbij onder meer Caleb Ewan, Jelle Vanendert en de Nederlander Mathijs Paasschens. Die kopgroep kreeg echter weinig ruimte en werd na enige tijd weer ingelopen.

Alex Molenaar (Burgos-BH) begon samen met Euskaltel-renner Txomin Juaristi aan de Otonel, waar de koers zou losbarsten. Movistar trok fors door om de koers voor gele trui Miles Scotson en tijdritspecialist Stefan Küng zo hard mogelijk te maken. Op de steile klim sprong Alejandro Osorio, de nummer zes van de Giro-U23 van 2018, naar de koplopers toe, maar de verschillen waren nog maar erg klein. Met nog 27 kilometer te gaan schudde Enric Mas eens aan de boom, terwijl Scotson door de groep naar achteren zakte. Dan vormde zich een elitegroep met negen man.

Scotson raakt het geel kwijt

Movistar-renners Mas en Nelson Oliveira geraakten voorop met Küng, het Cofidis-koppel Victor Lafay en Rémy Rochas, Élie Gesbert, Rémy Mertz en het Euskaltel-duo Gotzon Martín en Luis Ángel Maté, terwijl Scotson zijn achterstand zag oplopen. Van de aanvallers stond Mas er het best voor, op 35 seconden van de gele trui, maar de verschillen met vrijwel alle anderen waren vrijwel verwaarloosbaar. Op zeven kilometer van de finish begon de kopgroep aan de slotklim. Oliveira loste daar het vuile werk op in dienst van zijn kopman Mas, voor wie Küng de gevaarlijkste klant was in de strijd om het eindklassement.

Met nog vier kilometer te gaan begonnen de tandems van Cofidis en Euskaltel aan te vallen, en een kilometer verder reden Mas, Lafay en Gesbert met zijn drieën weg. Terwijl Maté naar voren wist te springen, hield Küng met de vier anderen in het wiel zijn eigen tempo aan op de Alto de la Reina. Maté moest uiteindelijk lossen, waarna Mas, Lafay en Gesbert om de dagzege mochten sprinten. Op honderd meter zette Mas aan en wist zo Lafay en Gesbert te verschalken. Maté was nog vierde, vlak voor het groepje met Küng. De Zwitser moest op de streep 38 seconden op Mas toegeven. Morgen staat een tijdrit over veertien kilometer op het programma.