Küng ‘opgelucht’ na zege voor eigen volk: “Laatste tijd vooral veel nederlagen”

Net niet. Dat is een beetje het verhaal van Stefan Küng in grote tijdritten. Vandaag snelde de renner van Groupama-FDJ echter wel naar de zege in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. Küng wist in eigen land af te rekenen met Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Küng was aan het tussenpunt nog een tikkeltje langzamer dan Magnus Sheffield, maar wist een ijzersterk tweede gedeelte uit zijn benen te schudden. Zijn eindtijd van 13:31 bleek goed genoeg voor de overwinning, want Van Aert en Evenepoel kwamen niet aan de tijd van de Zwitser. Van Aert moest aan de streep tien seconden toegeven, Evenepoel strandde op zes seconden van de winst.

Winnen voor eigen volk, Küng was er na afloop zichtbaar blij mee. “Ik had het er deze morgen nog over met vrienden. Hoe lang was het wel niet geleden dat ik buiten de top-5 finishte in een tijdrit? Dat was twee jaar terug, maar ik leed de laatste tijd vooral veel nederlagen. Ik ben echt enorm opgelucht dat het nu wel is gelukt. En dat voor eigen volk, in het bijzijn van mijn vrouw, zoon en familieleden.”

Moe

En dat terwijl Küng zich eigenlijk helemaal niet zo goed voelde. “Er was maar weinig tijd tussen de Giro d’Italia en de Ronde van Zwitserland. Ik heb nog op hoogte getraind, maar kwam wel erg vermoeid terug. Ik was dus niet vol vertrouwen, maar zag mijn vrienden en familielieden langs de kant van de weg staan. Dat gaf me extra motivatie. Ik wist dat ik een goede tijd kon neerzetten, maar wilde mezelf niet met te veel druk opzadelen.”

Küng gaf zijn concurrenten echter het nakijken en mag maandag als leider beginnen aan de eerste rit-in-lijn. Hoelang kan de Zwitser de trui vasthouden, in de wetenschap dat hij vorig jaar knap vijfde werd in het eindklassement? “Ik zal de trui nu zeker verdedigen. Morgen nog overleven moet in principe wel mogelijk zijn. Het is afwachten tot de eerste bergetappe. Ik kan niks beloven, maar ik zal mijn stinkende best doen.”