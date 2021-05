Küng oké na lelijke val: “Paar schaafwonden, maar ik heb geluk gehad”

Stefan Küng werd in de derde etappe van de Ronde van Romandië uitgeroepen tot strijdlustigste renner, maar liever had hij de dagzege gepakt. De Zwitserse kampioen zag zijn kansen echter in het water vallen, toen hij op de kletsnatte wegen rond Estavayer spectaculair onderuit ging.

“Mijn doel was om in de ontsnapping te komen. Met het weer en het heuvelachtige parcours was er een goede kans dat de vlucht van de dag het zou halen. Ik deed echt mijn best om er te zijn en het lukte”, blikte Küng terug. De Zwitser kreeg zes man met zich mee en vertelde dat de kopgroep aanvankelijk goed samenwerkte, ook al was hun voorsprong nooit groter dan vier minuten.

In de tweede plaatselijke ronde raakte de kopgroep drie man kwijt op de klimmetjes en met een gat van twee minuten begonnen de overige vier vluchters aan de laatste 35 kilometer. “Toen we nog met vier man over waren, draaide het niet goed genoeg meer. Iedereen wilde zijn krachten sparen voor de laatste twee klimmetjes. Op de eerste viel ik meteen aan, ik moest wel.”

Alleen Kobe Goossens was in staat om Küng te volgen en met zijn tweeën begonnen ze aan de afdaling naar de laatste klim van de dag. Daar ging de Zwitser spectaculair tegen de grond. “Ik zag pas later op televisie dat ik over de witte lijn uitgleed”, blikte hij terug. “Door mijn bril kon ik helemaal niets zien.”

‘Lelijke val, maar het gaat goed’

“Op televisie zag het eruit als een erg lelijke val, maar het gaat goed met me. Ik heb wel een paar schaafwonden, maar ik heb geluk gehad. Ik ben wel gefrustreerd, omdat we nog dertig seconden voor het peloton reden toen ik viel. Jammer, want met zo’n finale had ik het waarschijnlijk kunnen afmaken. Ik had immers nog goede benen.”

De hardrijder van Groupama-FDJ toonde zich naderhand schuldbewust. “Het doel was om de rit te winnen, maar door mijn eigen fout is het niet gelukt. Het was niet mijn dag en daar ben ik teleurgesteld over, maar ik ben blij dat ik geen serieuze blessure heb opgelopen. Nu ga ik zo goed mogelijk herstellen om zondag de tijdrit in mijn beste vorm te rijden.”